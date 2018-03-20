1
38
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС 

20 марта 2018, 10:14
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши 
19 марта 2018, 05:05
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза,  изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном 

2 марта 2018, 10:27
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
Продажу спиртосодержащей непищевой продукции могут полностью запретить

Продажу спиртосодержащей непищевой продукции могут полностью запретить

Федеральный кабмин может ввести полный и бессрочный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Мораторий на торговлю подобным товаром был введен в Российской Федерации в конце 2016 года после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Первоначально ограничение действовало 30 дней, потом неоднократно 

1 ноября 2017, 08:03
В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек

Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», 
26 октября 2017, 11:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх