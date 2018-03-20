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Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре
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20 марта 2018, 12:15
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114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
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20 марта 2018, 11:49
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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре
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20 марта 2018, 10:14
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района
Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта …
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12 марта 2018, 11:07
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре
48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза, изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном …
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2 марта 2018, 10:27
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С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь
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16 ноября 2017, 01:50
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В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера
Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах …
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8 ноября 2017, 10:15
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Продажу спиртосодержащей непищевой продукции могут полностью запретить
Федеральный кабмин может ввести полный и бессрочный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Мораторий на торговлю подобным товаром был введен в Российской Федерации в конце 2016 года после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Первоначально ограничение действовало 30 дней, потом неоднократно …
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1 ноября 2017, 08:03
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В центре Самары требуют запретить возведение многоэтажек
Самарские активисты потребовали запретить возведение зданий выше 5 этажей в историческом центре города. Речь идет об участке в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Ленинской. В настоящее время там планируется застройка. «Разработкой проекта занимаются компании, специализирующиеся на сооружении многоэтажных домов», …
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26 октября 2017, 11:44