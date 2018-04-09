Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной …