10
23
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                        d8888                        .d8888b.  
                                       d8P888                       d88P  Y88b 
                                      d8P 888                       888    888 
 88888888   8888b.   88888b.d88b.    d8P  888   888  888  88888b.   Y88b. d888 
    d88P       "88b  888 "888 "88b  d88   888   888  888  888 "88b   "Y888P888 
   d88P    .d888888  888  888  888  8888888888  888  888  888  888         888 
  d88P     888  888  888  888  888        888   Y88b 888  888 d88P  Y88b  d88P 
 88888888  "Y888888  888  888  888        888    "Y88888  88888P"    "Y8888P"  
                                                     888  888                  
                                                Y8b d88P  888                  
                                                 "Y88P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

6 апреля 2018, 05:44
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

С 1 числа социальные пенсии проиндексированы на 2,9%, таким образом их средний размер увеличится на 255 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства 1 и 2 групп - на 378 и 382 рубля соответственно.

Подорожали услуги «Почты России». Отправка 
3 апреля 2018, 01:49
Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей

Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей с начала 2018 года в Самаре бьют рекорды, реализовано почти 3,5 тысячи штук. По этому показателю регион стал вторым в стране. Растет и рынок машин с пробегом. По оценкам «Автостата», в Самарской области за январь-февраль 2018-го он 

2 апреля 2018, 04:06
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» 
2 апреля 2018, 09:21
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+».  В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 

22 февраля 2018, 11:35
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти».   Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции 

1 ноября 2017, 03:42
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Под Самарой, в особой экономической  зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.

«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций 

4 октября 2017, 10:37
Valeo выкупил у группы «Автозаводстрой» производственный корпус в Тольятти

Valeo выкупил у группы «Автозаводстрой» производственный корпус в Тольятти

Французский производитель автокомпонентов Valeo выкупил у группы компаний «Автозаводстрой» производственный корпус в Тольятти, который до сих пор арендовал, пишет портал «АтоДетали». Стоимость сделки составила 300 миллионов рублей. Средства пошли на покрытие долгов «Автозаводстроя» перед коммерческими банками. Valeo с 2012 года 
10 июля 2015, 04:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх