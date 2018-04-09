Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, один из самых крупных французских представителей, она разрабатывает системы для автомобилей не только сегодняшнего дня, но и для будущего».
Предполагаемый размер инвестиций в новый завод на территории Тольятти должен составить порядка 17 миллионов евро.
Группа Valeo в России это организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах аксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.
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