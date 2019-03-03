Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не зря же говорят: «Скупой платит дважды!»
Верхолазы разобрали завал и попытаются сегодня, 3 марта, соорудить временную преграду для осадков.
Тольяттинцы в соцсетях пожелали жильцам дома крепиться. Большинство горожан уверенны, что временная псевдокровля в стиле "тяп-ляп" станет постоянной.
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В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе
Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий …
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2 марта 2019, 02:45
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
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25 февраля 2019, 01:47
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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