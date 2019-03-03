В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе



Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий … Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.Как, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий