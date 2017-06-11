В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и … Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова,. 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и