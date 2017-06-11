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В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»
Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии …
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11 июня 2017, 05:28
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В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения
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10 июня 2017, 07:05
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28
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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку
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9 июня 2017, 11:31
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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37
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Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение
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8 июня 2017, 10:17
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ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки
Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.
Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены …
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7 июня 2017, 10:52
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Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек
В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло …
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5 июня 2017, 05:06
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей
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23 мая 2017, 10:50
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
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16 мая 2017, 03:47
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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18 школьных автобусов и 8 карет скорой помощи получили учреждения образования и здравоохранения Самарской области
Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
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13 января 2017, 05:32
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В Волгограде во время пластической операции скончалась 23-летняя пациентка
В эту среду жертвой стремления к красоте стала 23-летняя жительница Волгограда. Мечтая усовершенствовать форму подбородка, молодая женщина рассталась с жизнью прямо во время пластической операции.
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17 ноября 2016, 04:17