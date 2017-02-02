Большинство россиян не верит диспансеризации в бесплатных поликлиниках Каждый россиянин имеет право абсолютно бесплатно пройти диспансеризацию в государственной поликлинике. Но иметь право еще не значит им воспользоваться. Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob, большинство из нас либо не может, либо не хочет пользоваться услугами государственной медицины для диагностики возможных …