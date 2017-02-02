Их сотрудники будут звонить и присылать смс-сообщения с указанием места и времени проведения. В перечень исследований входят десятки процедур. Среди них маммография, флюорография, анализы крови и мочи, проверка зрения. Еще одна приятная новость - высокотехнологичную помощь смогут получить на 1850 человек больше чем годом ранее. Всего 8 087 человек. Самые востребованные виды услуг - экстракорпоральное оплодотворение, эндопротезирование, стентирование коронарных сосудов и выхаживание недоношенных детей.
Общее финансирование фонда на 2017-ый год - 28 млрд 400 миллионов рублей. Это на 1, 5 млрд рублей больше, чем в прошлом. Дополнительные средства направят на повышение зарплаты медработникам. В сентябре ожидается поступление еще 1, 5 млрд рублей.
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Самарскую компанию «Астро-Волга-Мед» купит федеральная «Ингосстрах»
Очередная потеря на самарском финансовом рынке. Федеральная компания «Ингосстрах» поглощает регионального страховщика «Астро-Волга-Мед». Антимонопольная служба одобрила ходатайство акционерного общества «ИнВест-Полис», которое контролирует «Ингосстрах», о приобретении 100% акций самарской компании.
«Астро-Волга-Мед» работает в сегменте обязательного медицинского страхования и, по данным Банка России, …
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26 августа 2016, 02:58
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Центробанк в эту пятницу запретил работу трех страховых компаний
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17 июня 2016, 09:41
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26 февраля 2016, 05:05
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8 сентября 2015, 11:33
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Диспансеризацию в России хотят сделать платной
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16 апреля 2015, 02:43
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Большинство россиян не верит диспансеризации в бесплатных поликлиниках
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31 марта 2014, 02:13
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В апреле в Самарской области стартует всеобщая диспансеризация
В апреле в Самарской области стартует всеобщая диспансеризация взрослого населения для выявления факторов риска и ранних проявлений хронических заболеваний. Об этом сообщает департамент информационной политики Самарской области. По данным ведомства, медосмотр в этом году пройдут около 200 тыс. жителей региона. …
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10 апреля 2013, 09:59