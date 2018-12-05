Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в условиях экономической нестабильности риск злоупотреблений в сфере сговоров при организации торгов и закупок увеличивается. Глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Леонид Пак в эксклюзивном интервью «Терре» рассказал о мерах, которые должны защитить добросовестную конкуренцию.
В ежедневном режиме антимонопольная служба тщательно контролирует цены на автозаправках. В ближайшее время цены на бензин на АЗС 63-го региона изменится не должны. Мониторинг региональной ФАС за крупными сетями это подтверждает. Цены на заправках Самарской области ниже средних в ПФО.
- Мы проводим ежедневно мониторинг цен на бензин, как у вертикально интегрированных компаний, так и у независимых. Согласно соглашению, которое заключено с винками, они должны были цены зафиксировать, начиная с лета, и они так на самом деле зафиксированными остаются. Вертикально интегрированные компании - это «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» цену зафиксировали, такую цену и поддерживают на все виды топлива. Единственно, дизельное летнее/дизельное зимнее — вот там небольшое изменение будет, - сказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.
Беспокойство вызывают независимые компании - им, в отличие от крупных сетей, топливо поступает от оптовиков во вторую очередь. Если стоимость начнет расти, то правительство введет жесткий комплекс мер, который ограничит экспорт за рубеж. Еще одним резонансным и болезненным вопросом последнего времени, с которым работают антимонопольщики, является дело компании «Современные медицинские технологии». По версии УФАС, имел место сговор этой компании, минздрава, иностранных и отечественных поставщиков при организации процедуры торгов. Такие злоупотребления встречаются в России все чаще.
- С «СМТ» так получилось: и штраф у них, и включили их в реестр недобросовестных поставщиков. Они оспаривают на данный момент и у них тяжбы идут гражданско-правовые с больницами по поставленному оборудованию. Все затянулось, последствия как таковые - в больницах отсутствует техника, они по факту вынуждены пациентов возить, очередь формируется, - сказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.
В целом, в 2018 году в 63-м регионе растет число и объем штрафов накладываемых антимонопольщиками в сфере торгов и госзакупок.
- В 2018 году был принят указ президента, который делает обязательным в госорганах систему внутреннего контроля за нарушениями антимонопольного законодательства, чтобы внутренние специалисты при принятии решения госорганами могли превентивно влиять и реагировать на недопущение нарушений как таковых. Последствия, которые возможны, как я уже пытался описать гипотетически могут быть намного больше и плачевнее для всего общества, чем наши санкции, те же 30 млн штрафов, - отметил Леонид Пак.
Подробное интервью главы регионального управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонида Пака смотрите в пятницу в 18. 20 в программе «Первые лица» на телеканале «Терра-Рен-ТВ».