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Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
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27 июля 2018, 02:31
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Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца
Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.
Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками …
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26 июля 2018, 09:13
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В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
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26 июля 2018, 03:05
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Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.
В региональном управлении …
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26 июля 2018, 08:05
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Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.
В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о …
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25 июля 2018, 06:32
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
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25 июля 2018, 02:32
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Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре
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23 июля 2018, 02:09
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Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
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17 июля 2018, 01:56