В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. Отметим, в выходные ожидается усиление жары – температура снова повысится до +33 градусов, без осадков.
|
Жара за +30 в выходные вернется в Самару
В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 …
|
28 июня 2018, 03:04
|
Как жара после холодной весны отразится на урожае?
|
27 июня 2018, 04:23
|
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область
В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России …
|
27 июня 2018, 09:50
|
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре
Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, …
|
26 июня 2018, 06:05
|
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
|
25 июня 2018, 07:03
|
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
|
25 июня 2018, 02:42
|
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область
В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.
«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие …
|
22 июня 2018, 11:11
|
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре
|
20 июня 2018, 12:46
|
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области
|
19 июня 2018, 03:43
|
Самарская область тормозит «мусорную реформу»
|
6 июня 2018, 07:02
|
Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
|
30 мая 2018, 04:00
|
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы
Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых …
|
24 мая 2018, 02:47
|
15 новых избирательных участков откроются в Самарской области
|
23 мая 2018, 08:00