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Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
28 июня 2018, 03:04
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России 
27 июня 2018, 09:50
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне 
25 июня 2018, 07:03
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

В Самарской области в четверг, 31 мая, снова ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом пришло от Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров 

30 мая 2018, 04:00
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, 

23 мая 2018, 08:00
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