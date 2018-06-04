1
30
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  Y88b   d88P  888b    888   .d8888b.             8888888b.            
       d88P    Y88b d88P   8888b   888  d88P  Y88b            888   Y88b           
      d88P      Y88o88P    88888b  888       .d88P            888    888           
     d88P        Y888P     888Y88b 888      8888"   88888888  888   d88P  88888888 
    d88P          888      888 Y88b888       "Y8b.     d88P   8888888P"      d88P  
   d88P           888      888  Y88888  888    888    d88P    888           d88P   
  d88P            888      888   Y8888  Y88b  d88P   d88P     888          d88P    
 d8888888888      888      888    Y888   "Y8888P"   88888888  888         88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

В Самаре Грушинский фестиваль официально перенесли. Традиционно самый масштабный в России бардовский фестиваль проводится у Мастрюковских озер в первые выходные июля – в 2018 году они выпадают на 7 и 8 июля. В связи с тем,  что это дни проведения 

4 июня 2018, 03:56
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре

Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре

В Самаре на стенах домов, расположенных на улицах Ново-Садовой и Демократической, появились гигантские граффити. Изображение на доме №361 посвящено финалу чемпионата мира по футболу 1998 года, 
4 июня 2018, 12:51
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет 
28 мая 2018, 05:15
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том 

13 февраля 2017, 12:54
Пять стадионов Самары могут стать «объектами спортивного наследия»

Пять стадионов Самары могут стать «объектами спортивного наследия»

Чтобы восстановить старые самарские стадионы, предложено ввести понятие «объекты спортивного наследия». С таким предложением выступили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В первую очередь планируют спасать пять площадок:

- стадион «Торпедо-9» (адрес: улица Красных Коммунаров,12);

- стадион «Заря» (адрес: 
4 февраля 2016, 11:37
Стадионы для чемпионата мира по футболу могут обойтись дороже, чем планировали

Стадионы для чемпионата мира по футболу могут обойтись дороже, чем планировали

В апреле правительство выбрало генподрядчиков строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Госконтракты с подрядчиками должны быть подписаны в августе, по завершении госэкспертизы, говорил министр спорта Виталий Мутко.

Но первые итоги экспертизы оказались неоднозначными. Гендиректор 

17 июня 2014, 12:00
Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета 

2 июня 2014, 04:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх