На стадионах российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, собираются ограничить продажу блюд из свинины. Это связано с тем, что начало турнира совпадает с мусульманским праздником Рамадан, пишут федеральные СМИ. Так, из меню VIP-лож исключат горячие блюда из свиного мяса - болельщики со статусом смогут заказать лишь пармскую ветчину в составе мясной тарелки. Для приготовления бургеров, хот-догов и колбасок на фудкортах и стадионах будут использовать говядину и птицу.
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Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль
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4 июня 2018, 03:56
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре
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4 июня 2018, 12:51
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
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28 мая 2018, 05:15
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
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21 мая 2018, 01:35
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Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам
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20 марта 2018, 01:03
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С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь
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16 ноября 2017, 01:50
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Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018
Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том …
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13 февраля 2017, 12:54
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Пять стадионов Самары могут стать «объектами спортивного наследия»
Чтобы восстановить старые самарские стадионы, предложено ввести понятие «объекты спортивного наследия». С таким предложением выступили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В первую очередь планируют спасать пять площадок:
- стадион «Торпедо-9» (адрес: улица Красных Коммунаров,12);
- стадион «Заря» (адрес: …
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4 февраля 2016, 11:37
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Стадионы для чемпионата мира по футболу могут обойтись дороже, чем планировали
В апреле правительство выбрало генподрядчиков строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Госконтракты с подрядчиками должны быть подписаны в августе, по завершении госэкспертизы, говорил министр спорта Виталий Мутко.
Но первые итоги экспертизы оказались неоднозначными. Гендиректор …
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17 июня 2014, 12:00
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Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки
Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета …
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2 июня 2014, 04:52