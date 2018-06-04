Лев Яшин и Диего Марадона появились на стенах домов в Самаре В Самаре на стенах домов, расположенных на улицах Ново-Садовой и Демократической, появились гигантские граффити. Изображение на доме №361 посвящено финалу чемпионата мира по футболу 1998 года, … В Самаре на стенах домов, расположенных на улицах Ново-Садовой и Демократической, появились гигантские граффити. Изображение на доме №361 посвящено финалу чемпионата мира по футболу 1998 года,