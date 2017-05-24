Сызранский речной порт снова начнет принимать круизные теплоходы, сообщает департамент туризма Самарской области. В 2017 году реализовывать данный проект предполагается в тестовом режиме, в 2018-м Сызрань планируется включить в регулярное расписание движения судов. В ведомстве отмечают, что сейчас никаких юридических проблем …