25 мая 2017 года состоится пресс-конференция, посвященная возможностям приема круизных теплоходов в порту городского округа Сызрань. Конференция пройдет в 12:15 на борту судна «Восход» во время стоянки на речном вокзале города Самары после прибытия на экскурсию по историческому центру города благотворительного рейса, организованного ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», департаментом туризма Самарской области и администрацией г.о. Сызрань для людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малообеспеченных семей, из г. Сызрани в г. Самару.
Для полного представления о природных и культурных достопримечательностях необходимо расширение сети судозаходов в малые города. Возрождение пункта причаливания в Сызрани делает путешествие более интересным и конкурентоспособным.
Для удобства круизных компаний заходы в порт Сызрани возможны в рамках единого договора с ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», дающего право причаливать в Самаре, Ширяево, а теперь и в Сызрани.
В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных судов.
Открытие скоростной линии после 18-летнего перерыва уже состоялось в сентябре 2016 года благодаря поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Отправление судна «Восход» из Сызрани - в 10:00, отправление из Самары - в 15:30.