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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Сызрань начнет принимать круизные теплоходы

Сызрань начнет принимать круизные теплоходы

Сызранский речной порт снова начнет принимать круизные теплоходы, сообщает департамент туризма Самарской области. В 2017 году реализовывать данный проект предполагается в тестовом режиме, в 2018-м Сызрань планируется включить в регулярное расписание движения судов. В ведомстве отмечают, что сейчас никаких юридических проблем 

24 мая 2017, 04:13
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