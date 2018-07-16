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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
16 июля 2018, 11:12
Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали 
16 июля 2018, 10:35
Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру

Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру

«Жуткое зрелище. ДТП между развязками Сырейки и Уфимки. – пишет в ФБ Павел Шатилов. - КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не 
15 июля 2018, 04:32
В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества

В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества

Вчера,14 июля на участке автодороги тольяттинского микрорайона Поволжский произошло необычное ДТП. Водитель грузовика решил сдать назад неподалеку от одной из троллейбусных остановок. В итоге не рассчитал траекторию движения, не заметил столб контактной сети троллейбусов и снёс его. Опора разрушилась и 
15 июля 2018, 02:18
В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

Вчера, 13 июля, вечером в Сызрани в районе поселка Строитель случился пожар. Около 19:30 на улице Коммунистической неподалеку от магазина «Пятерочка» загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за супермаркетом, и позвонили в пожарную 
14 июля 2018, 02:28
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани

В среду, 11 июля, в пятом часу вечера стало известно о ЧП в Сызрани. Там загорелся полувагон с серой на станции «Новообразцовое». На место событий тут же приехали сотрудники всех оперативных служб — кареты «скорой помощи», пожарные, полиция, спасатели. Добраться 
11 июля 2018, 10:54
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