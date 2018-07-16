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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру
«Жуткое зрелище. ДТП между развязками Сырейки и Уфимки. – пишет в ФБ Павел Шатилов. - КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не …
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15 июля 2018, 04:32
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В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества
Вчера,14 июля на участке автодороги тольяттинского микрорайона Поволжский произошло необычное ДТП. Водитель грузовика решил сдать назад неподалеку от одной из троллейбусных остановок. В итоге не рассчитал траекторию движения, не заметил столб контактной сети троллейбусов и снёс его. Опора разрушилась и …
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15 июля 2018, 02:18
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В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом
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14 июля 2018, 02:28
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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани
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12 июля 2018, 08:48
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Вагон с серой загорелся на станции «Новообразцовое» в Сызрани
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11 июля 2018, 10:54