Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру пишет в ФБ Павел Шатилов. - КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не … «Жуткое зрелище. ДТП между развязками Сырейки и Уфимки. –- КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не