Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор … Стало известно, что директору муниципального предприятия Самары «Благоустройство» Евгению Садовникову объявили выговор за недостаточный контроль за работами по содержанию городских дорог. Предприятие отвечает за содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства во всех районах города. В последнее время горожане часто жалуются