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Материалы по теме:

МВД через суд признало за собой право собственности на 10-процентную долю в здании на Николая Панова

МВД через суд признало за собой право собственности на 10-процентную долю в здании на Николая Панова

ГУ МВД по Самарской области через суд признало за собой право собственности и оперативного управления на 10-процентную долю в недостроенном здании на улице Николая Панова, 12. Соответствующее решение Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, здание начали 
21 января 2019, 08:43
Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход с поста председателя Совета директоров «Крыльев Советов»

Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход с поста председателя Совета директоров «Крыльев Советов»

Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход с поста председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Напомним, что глава региона Дмитрий Азаров рассказал 18 января, что должность займет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. 

- Вопрос о моем уходе из «Крыльев Советов» 
18 января 2019, 03:47
Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор

Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор

Стало известно, что директору муниципального предприятия Самары «Благоустройство» Евгению Садовникову объявили выговор за недостаточный контроль за работами по содержанию городских дорог. Предприятие отвечает за содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства во всех районах города. В последнее время горожане часто жалуются 
17 января 2019, 03:58
В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода

В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода

В среду, 16 января, в Автозаводском районе произошла смертельная авария. 33-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал в 03:05 по трассе «Тольятти — Ягодное - Подстепки» со стороны Приморского бульвара. Он направлялся в Подстепки. На первом километре трассы, в районе дома 
17 января 2019, 08:49
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