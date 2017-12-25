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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
В РФ ипотечные ставки впервые опустились ниже десяти процентов

В РФ ипотечные ставки впервые опустились ниже десяти процентов

Глава Минэкономики при общении с представителями Ассоциации европейского бизнеса заявил, что в России «растет спрос на жилье», а ипотечная ставка впервые оказалась ниже 10%. Это, подчеркнул Максим Орешкин, исторический минимум.
По сведениям экспертов Центробанка, ставка снизилась до 9,95%. В ЦБ 

20 декабря 2017, 01:03
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
В Озерном приходят в негодность квартиры

В Озерном приходят в негодность квартиры

В поселке Озерный, что в Куйбышевском районе Самары, по подсчетам Департамента управления имуществом, пустует 165 квартир. Еще восемь лет назад городские власти возвели здесь 17 трехэтажных домов для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Обошлись они в 700 миллионов 

18 декабря 2017, 07:20
В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако 

15 декабря 2017, 04:12
СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
14 декабря 2017, 11:28
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

В 22 из 37 больших региональных центров Российской Федерации стоимость жилья на вторичном рынке продолжила падать, информирует сайт ЦИАН. Наиболее существенно такое жилье потеряло в цене в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%).
Вместе с тем, весьма заметно стоимость 

6 декабря 2017, 12:11
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

За 9 месяцев 2017 года отечественные финансово-кредитные учреждения увеличили число предоставленных ипотечных займов на 25% по сравнению с таким же прошлогодним показателем. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на информацию ЦБ.
В общей сложности за 9 месяцев этого года 

7 ноября 2017, 02:02
Новая программа помощи ипотечным заемщикам заработает с 22 августа

Новая программа помощи ипотечным заемщикам заработает с 22 августа

Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий  Медведев. Напомним, первоначальная версия документа появилась в нашей стране в 2015 году. Благодаря этому сохранить свое единственное жилье смогли  почти 19 тыс.  социально незащищенных граждан, среди которых семьи с несовершеннолетними детьми, инвалидами и  

15 августа 2017, 01:58
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года вырос на треть

Согласно последним статистическим данным, объем ипотечных кредитов, выданных в России за январь-октябрь этого года, составил 1,15 трлн рублей. Это на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, отмечают эксперты АИЖК.
Главным фактором развития ипотеки специалисты называют уменьшение процентных ставок в экономике. Как 

21 ноября 2016, 12:36
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