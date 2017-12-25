По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Эксперты все чаще говорят, что на рынке может надуться "кредитный пузырь", когда большое количество заемщиков не смогут выполнить взятые обязательства. Из-за этого Центробанк может ужесточить правила выдачи жилищных кредитов, причем нововведения коснутся самого массового сегмента ипотеки с небольшим первоначальным взносом.
По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России сейчас находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года: 9,88% - на новостройки, 10,14% - на вторичное жилье. Ощутимо - на 10% - выросла средняя сумма выдаваемого жилищного займа. При этом большинство ипотечных сделок в России в целом, как и в Самаре, по-прежнему происходит в сегменте квартир экономкласса и с минимальным первоначальным взносом.
Елена Попова, зам. директора сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области: «1,3 млн рублей - это чистая ипотека, не считая первоначального взноса с клиента - не более, как правило, 20%. По сути, сумма сделки 2-2,2 млн руб.».
Эта динамика укладывается в стратегию АИЖК, по которой объем займов должен составить 10 трлн рублей в 2020 году. Однако затормозить процесс может Центробанк, который считает раздувание «кредитного пузыря» чрезмерным. Мегарегулятор планирует ужесточить условия выдачи ипотеки. Известно о введении заграждающих коэффициентов для кредитования без первоначального взноса. Ряд банков считают, что из-за поправок ЦБ им придется либо повысить минимальный взнос на 5-10%, либо поднять ставку таких кредитов.
Юлия Овечкина, вице-президент Поволжской Гильдии Риэлторов: «Застройщики однозначно все расходы отдадут. Здесь все-таки задействовано большое количество людей и любой неосторожный шаг приведет к тому, что все потом будет дорабатываться. Население намного снизило свой выбор. Насколько выдержит все это, насколько будут люди иметь возможность брать ипотеку кроме как экономкласса…»
Предполагается, что новые правила заработают с начала нового года. По оценкам экспертов, продажи жилья перестанут расти, а от 5% до 30% покупателей рискуют полностью потерять доступ к ипотечным займам.
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