Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6% Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя …