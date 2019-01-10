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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке
Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора …
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10 января 2019, 05:25
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В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
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10 января 2019, 05:19
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Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
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10 января 2019, 04:42
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Тольяттинец превратил девушку-подростка в проститутку
Тольяттинский суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого подозревали в преступлениях сексуального характера. По версии следствия, в декабре 2017 года он заставил заниматься проституцией 17-летнюю девушку, а также выложил в социальной сети ее интимные фотографии. Мужчина стал фигурантом двух уголовных …
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10 января 2019, 03:11
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В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами
Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и …
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10 января 2019, 01:53
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В Сызрани у 17-летнего подростка в поезде нашли гашиш
В Сызрани транспортные полицейские обнаружили у пассажира поезда «Москва-Орск» - 17-летнего парня вещество коричневого цвета со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находился гашиш массой 0,96 грамма. Юноша, ехавший к родителям в Оренбургскую область, рассказал, что употребляет наркотики и …
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10 января 2019, 12:49
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Самарцу дали два года «строгача» за кражу денег с карточки отца
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10 января 2019, 12:34
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По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку
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19 декабря 2018, 09:20
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления
Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
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7 декабря 2018, 11:20
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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
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7 декабря 2018, 02:09