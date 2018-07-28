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NASA создает робопчел для исследования Марса
NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.
Разработчики …
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2 апреля 2018, 07:21
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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции
Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.
"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …
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29 марта 2018, 10:45
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне
Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
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8 декабря 2017, 10:54