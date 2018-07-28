Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.



"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …