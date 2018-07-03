Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» преимущественных условий участия в конкурсе на завершение сооружения дома для расселения более 200 семей. Точный адрес проблемного объекта не называется. Как выяснила проверка антимонопольного органа, у указанной фирмы отсутствовали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, акты выполненных работ, другие документы, подтверждающие наличие необходимого строительного опыта. По закону, заявка «Строй Центр» вообще подлежала отклонению от участия в конкурсе. УФАС признало министерство нарушителем, ответственные чиновники были оштрафованы. Минстрой, не согласившись с решением антимонопольщиков, пошел по судам. Однако сначала арбитражная, затем и апелляционная инстанции встали на сторону ФАС. По данным из открытых источников, фирма «Строй Центр» считается аффилированной холдингу «Виктор и Ко» известного самарского девелопера Виктора Суркова.
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Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»
Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные …
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3 июля 2018, 04:49
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Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей
Минстрой Самарской области через суд добился от тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-Дом» возврата субсидии в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяли компании для завершения строительства жилого дома на улице Ворошилова в Тольятти в рамках программы «Оказание господдержки участникам долевого строительства, …
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14 декабря 2017, 02:12
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Самарское УФАС нашло нарушения на торгах по дороге для «Кошелев-проекта»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило администрацию поселка Смышляевка в нарушении закона о защите конкуренции. Претензии возникли к процедуре проведения аукциона на 65 млн рублей по строительству автодороги «Кошелев-проект». В ведомство на действия чиновников пожаловалась компания «Опт-Снаб». По …
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5 декабря 2017, 04:09
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В Самаре облминстрой опубликует реестр обманутых дольщиков
Минстрой Самарской области обращается к обманутым дольщикам. Ведомство составляет реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков, который затем будет опубликован.
«По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту. Список пострадавших от …
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30 ноября 2017, 01:38
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
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21 ноября 2017, 01:36
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В Самаре УФАС завело дело против Управления капстроительства
Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» и группу лиц из обществ с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» и «Горизонт» заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. Самарское УФАС завело дело. Поводом послужили материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов. Они касаются аукциона, …
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17 ноября 2017, 12:37
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Обманутые дольщики пытаются свергнуть своего нового застройщика
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области признало не соответствующими законодательству итоги конкурса, по результатам которого ООО «Строй Центр» бесплатно получило участок площадью почти пять с половиной гектаров на 18-м километре Московского шоссе. По некоторым данным, оценочная стоимость объекта составляла …
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14 сентября 2017, 05:05
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Владелец «Виктор и Ко» вместо торговых центров собирается строить дома
В Самаре может появиться новая массовая застройка эконом-класса.
По информации источников ТРК «ТЕРРА», нетрадиционным для себя проектом собирается заняться известный бизнесмен Виктор Сурков - владелец пяти крупных самарских торговых центров. Застраиваться будут земельные площадки между улицей Уральской и рекой Самара, а …
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12 сентября 2017, 09:42
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Как в Самаре устраняли конкурентов?
У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что в ведомстве намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе …
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19 июля 2017, 05:02
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Деньги «Ашана» присудили самарскому бизнесмену Виктору Суркову
Компании «Ашан» не удалось обжаловать определение арбитражного суда Московской области и уменьшить размер арендных платежей в пользу ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», по договору, заключенному еще в 2012 году, для «Ашана» была установлена фиксированная ежегодная …
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12 июля 2017, 03:26
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Компании Виктора Суркова предъявили иск
В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая …
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28 февраля 2017, 01:57
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УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
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15 февраля 2017, 01:00