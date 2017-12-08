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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области начали «внаглую» воровать светофоры

В Самарской области пешеходные переходы на трассах продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях. Однако многие из недавно установленных инновационных устройств уже пришли в негодность или вообще «загадочным образом» куда-то исчезли. Руководитель проекта «Дорога 63», помощник депутата Госдумы и депутат Самарского 
2 декабря 2017, 12:52
Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.

«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. 
1 декабря 2017, 09:54
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
28 ноября 2017, 03:13
В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе. Оно протянется вдоль реки Самара и соединит Южное шоссе и улицу Водников. В областном правительстве утвердили основную часть проекта планировки территории. Создание новой дороги начали обсуждать в 2011 году. Осенью прошлого года 

28 ноября 2017, 02:33
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
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