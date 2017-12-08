Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные в перечне дороги в надлежащем состоянии, заниматься их ямочным ремонтом, а также содержанием пешеходных переходов, дорожных знаков, светофоров, озеленением и многим другим. К слову, самая дорогая трасса, находящаяся в ведении области - Московское шоссе. На ежемесячное обслуживание одного километра улицы с учетом уборки снега предполагалось тратить до 1 миллиона 800 тысяч рублей, летом на 700 тысяч меньше. Дешевле всего, если речь идет о черте города, бюджету обходится Кировский мостовой переход - в 412 тысяч рублей на километр в месяц зимой и 141 тысячу в теплое время года. Итоги конкурса должны были подвести 18 декабря. Причина его отмены не сообщается.
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20 ноября 2017, 10:33