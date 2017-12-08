Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.



«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. …