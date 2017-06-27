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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
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В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

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"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. 
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Самарцы выберут новое украшение для Загородного парка

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Самарские дороги начали посыпать солью

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По словам чиновника, в четверг, 8 октября, чистой солью были обработаны улица Демократическая, Волжское и Красноглинское шоссе. Также посыпали Московское 
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Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью «С.И.Т.И.», которое предложило максимальную стоимость контракта 
14 августа 2015, 09:57
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