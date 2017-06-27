Сейчас на въезде в город со стороны Кировского моста стоять приходится долго. Шестиполосное сооружение упирается в узкую проезжую часть проспекта Кирова - тут всего 2 полосы. Между тем стоимость строительства Кировского мостового перехода составила порядка 12 миллиардов рублей. Его пропускная способность - до 30 тысяч автомобилей в сутки. Однако полноценному функционированию объекта мешает целый ряд факторов.
Мост строили почти 10 лет. Сдали в 2014-м, но официально в эксплуатацию так и не ввели. Ростехнадзор не дает разрешения. Это значит, де-юре ездить здесь нельзя. Только в 2016 году Минтранс был оштрафован за несоблюдение данного требования 6 раз, общая сумма взыскания составила почти полмиллиона рублей. Ситуация от этого не меняется. Закрыть движение равносильно полной остановке транспортных потоков в городе. Альтернативный въезд - Южный мостовой переход сейчас на ремонте, а сроки завершения строительства Фрунзенского моста постоянно сдвигаются.
Олег Мартин, руководитель самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов: «Фрунзенский мост на сегодняшний день - дай бог, чтоб его сделали! В том объеме. А не бросили, так сказать, сам переход - нужны подъездные дороги, нужны развязки. Улица Фрунзе не такая большая. Если на другой стороне мостовой переход не закончится узкой улочкой, не упрется куда-нибудь в т-образный перекресток, честно говоря, это будет просто шикарно. Но если будет так же сделано, как Кировский мост, то это просто выброшенные деньги».
Главная проблема Кировского моста - резкое сужение дороги в районе выезда на одноименный проспект. Количество полос здесь хотели увеличить еще 3 года назад. Это обошлось бы в 4 с половиной миллиарда рублей. На отрезке в 3 километра подрядчику предстояло расширить проезжую часть до 4 полос, обустроить тротуары, газоны и ливневку. Торги объявлялись трижды, и трижды Федеральная антимонопольная служба их отменяла. Претендентов было много, ни один из них не подошел. Теперь чиновники решили вновь вернуться к этой идее.
Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области: «Есть у нас проект реализации проспекта Кирова, смотрим до Заводского шоссе. Необходимость есть уширения, убрать несколько компенсаторов. Мы сейчас видим, с какой сложностью реализуем Московское шоссе, там этот участок еще сложнее, там, по сути, коммунальные сети, сети связи. Все сети, которые в мире представлены, все они есть - и оптоволокно, и сотовые операторы, тепло и газ, и водоснабжение, проект сложный, еще 1 миллиард 200 в ценах 2014 года путепровод».
Впрочем, в бюджете этого года средства на данные работы не запланированы. Это значит, что в этом году проблема точно не решится. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, если что-то тут и будет делаться, то не раньше 2018 года, а то и вообще после чемпионата мира по футболу.