Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство объектов велось на условиях софинансирования.
На этот раз речь шла о четырех объектах - пристрое к учебному корпусу, двух нежилых помещениях и общежитии. Суммарно на их возведение областной бюджет выделил порядка 136 миллионов рублей.
Тем не менее, суд указал, что Самарская область спорными объектами недвижимости не владела и не владеет, а аргумент о том, что такое право наступило после перечисления университету средств, несостоятелен. Кроме того, в ряде случаев пропущен срок исковой давности.
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