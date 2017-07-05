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Бункер S

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Материалы по теме:

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля 

5 июля 2017, 12:17
Куда исчезли капиталы богатейших семей Самары?

Куда исчезли капиталы богатейших семей Самары?

Сегодня  в Железнодорожном суде Самары продолжилось рассмотрение уникального уголовного дела, связанного с пропажей крупных денежных сумм, переданных в доверительное управление состоятельными людьми 63-го региона. На скамье подсудимых – экс-руководитель филиала компании "Тройка Диалог" Алексей Верещагин, и его бывший водитель, который был номинальным 

4 июля 2017, 06:23
Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во 

4 июля 2017, 05:12
Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Защите экс-депутата самарской городской думы Владимира Сюсина не удалось обжаловать приговор, вынесенный Кировским районным судом в апреле 2017 года. Областной суд оставил в силе его решение. Напомним, первоначально Сюсина обвиняли в том, что он получил взятку от своего знакомого Валерия 

4 июля 2017, 04:04
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».

Всем сотрудникам 
27 июня 2017, 12:48
Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. 
27 июня 2017, 09:42
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

9 июня 2017, 11:56
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов 

26 апреля 2017, 05:50
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