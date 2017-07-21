Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
Губернские власти пытались опротестовать решения нижестоящих инстанций, которые обязали региональный бюджет компенсировать расходы мэрии Тольятти на приобретение квартир для инвалидов и их семей. Муниципалитет, в свою очередь, купил жилье по решению местного суда, потратив при этом 8 миллионов 714 тысяч рублей. Впрочем, в ходе последующих разбирательств, сумма была уменьшена почти на 1 миллион 400 тысяч, так как мэрия не смогла доказать покупку одной из квартир. В любом случае, Верховный суд не нашел оснований для пересмотра решений своих коллег, сославшись на свою же собственную практику по аналогичным делам.
Между тем, ТЕРРА уже рассказывала о том, что сейчас мэрия Тольятти активно судится с областными министерствами, также требуя компенсации за покупку квартир, но уже для граждан с тяжелыми заболеваниями. Пока суды тоже встают на сторону муниципалитета.
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