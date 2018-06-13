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Спустя 

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14 июня 2018, 05:09
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К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
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Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском 

14 июня 2018, 10:26
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Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

В Самаре с 14 июня перекроют дороги в центре города. Завтра официально стартует ЧМ-2018 по футболу. Матчи примут 11 городов-организаторов, шесть игр пройдут в Самаре на стадионе «Самара Арена» - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Напомним, 
13 июня 2018, 04:17
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

 Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.

«Думаю, не 
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.

Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, 

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Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
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Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались

На подъезде к станции Липяги стало плохо 71-летней женщине, передает «Комсомольская правда» - Самара»

Вчера, 5 марта, в Самарской области на железной дороге случилась смертельная трагедия. В электропоезде «Самара — Сызрань» примерно в 16:30 на подъезде к станции 
6 марта 2018, 11:23
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