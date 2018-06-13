Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», колеи глубиной от 3 до 7 сантиметров. Общая протяженность поврежденного участка составила более 3 километров. Дорога не соответствовала требованиям ГОСТа и создавала угрозу безопасности участников дорожного движения. Прокурор Чапаевска направил в суд исковое заявление с требованием обязать чиновников привести дорогу в надлежащее состояние, судьи с ним согласились. Министерство, в свою очередь, попросило отсрочку. Однако Фемида не нашла в просьбе чиновников каких-либо - цитата – «исключительных обстоятельств для отсрочки ремонта».
|
Двое жителей Самары заказали избиение человека
|
15 июня 2018, 12:59
|
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре
В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.
По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. …
|
15 июня 2018, 10:32
|
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
|
15 июня 2018, 09:58
|
Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей
Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд …
|
14 июня 2018, 05:09
|
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре
|
14 июня 2018, 11:00
|
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.
Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском …
|
14 июня 2018, 10:26
|
Автодилера обязали освободить участок в Тольятти
Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия …
|
13 июня 2018, 07:00
|
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары
|
13 июня 2018, 04:17
|
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
|
13 июня 2018, 03:23
|
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
|
22 мая 2018, 02:12
|
Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске
На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, …
|
4 апреля 2018, 12:37
|
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка
|
30 марта 2018, 05:43
|
Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались
На подъезде к станции Липяги стало плохо 71-летней женщине, передает «Комсомольская правда» - Самара»
Вчера, 5 марта, в Самарской области на железной дороге случилась смертельная трагедия. В электропоезде «Самара — Сызрань» примерно в 16:30 на подъезде к станции …
|
6 марта 2018, 11:23