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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»
Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался …
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14 ноября 2018, 11:10
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В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе
В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на …
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14 ноября 2018, 09:37
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Самарец убил собутыльника и спрятал тело на заброшенной даче на Мехзаводе
Полицейские раскрыли в Самаре жестокое убийство. На днях на заброшенной даче в поселке Мехзавод местные жители нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Они тут же сообщили правоохранителям, и следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Оказалось, что 54-летний потерпевший погиб от …
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13 ноября 2018, 11:11
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В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества
В третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Самарской области передано дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Речь идет о нападении на дом экс-главы управления Росимущества Айвара Кинжабаева …
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12 ноября 2018, 08:53
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В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
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9 ноября 2018, 02:59
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В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
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9 ноября 2018, 02:52