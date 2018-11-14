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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
Самарец убил собутыльника и спрятал тело на заброшенной даче на Мехзаводе

Самарец убил собутыльника и спрятал тело на заброшенной даче на Мехзаводе

Полицейские раскрыли в Самаре жестокое убийство. На днях на заброшенной даче в поселке Мехзавод местные жители нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Они тут же сообщили правоохранителям, и следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Оказалось, что 54-летний потерпевший погиб от 
13 ноября 2018, 11:11
В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества

В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества

В третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Самарской области передано дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Речь идет о нападении на дом экс-главы управления Росимущества Айвара Кинжабаева 
12 ноября 2018, 08:53
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч 
9 ноября 2018, 02:52
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