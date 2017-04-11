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Не оставляют надежд получить оплаченную жилплощадь дольщики СОФЖИ. Дома в 12 квартале Южного города Самарский Областной Фонд жилья и ипотеки должен был сдать еще год назад. И вот, как стало известно "ТЕРРЕ", свой долгострой компания уже в марте может вести 

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ПОСКО ждет землю

ПОСКО ждет землю

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ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

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АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

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Директора самарской компании "Горос", которого обвиняют в обмане дольщиков, судят по второму разу

На скамье подсудимых снова оказался Павел Постоловский. По версии следствия, он обманул 200 человек на 240 миллионов рублей. В течение трёх лет, с 2010 по 2013 годы, получал деньги на строительство дома на  пересечении улиц Советской и Черемшанской, но обещанные 

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Министерство обороны требует от

Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей

Министерство обороны подало очередной иск к самарскому АО "Авиакор-авиационный завод". Как говорится в материалах арбитражного суда Москвы, речь идет о выплате неустойки в размере 175.5 миллионов рублей по контракту, заключенному с ведомством 18 апреля 2013 года.
В рамках соглашения, Авиакор 

14 ноября 2016, 02:43
СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

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Городские власти требовали взыскать с СОФЖИ 2 миллиона 304 тысячи рублей - из  них 1.5 

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Торги по Дому печати признали недействительными

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21 июля 2016, 03:47
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