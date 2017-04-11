Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. Фирма обанкротилась в 2009 году. На этапе котлована в 2014-ом году площадку передали новому застройщику - компании "Новый город". Сейчас она завершает строительство жилого комплекса "Ильинская плаза". Вот только обманутым дольщикам "Самарагорстроя" квартиры здесь выделять не планируют.
В компании поясняют: в соглашении с минстроем нет привязки к конкретному месту, и они имеют право построить для людей жилье там, где им удобно. Срок удовлетворения прав 120 обманутых дольщиков истекает в конце 2018-ого года, поэтому их права, по мнению юриста фирмы Таисии Волковой, не нарушены. Сейчас застройщик вместе с минстроем решают, на какой площадке будут строить дом для обманутых дольщиков «Самарагорстроя».
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