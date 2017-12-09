8
45
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888888    .d8888b.                                 8888888b.            
 888         d88P  Y88b                                888   Y88b           
 888              .d88P                                888    888           
 8888888b.       8888"   888  888   .d88888  888  888  888   d88P  88888888 
      "Y88b       "Y8b.  888  888  d88" 888  888  888  8888888P"      d88P  
        888  888    888  Y88  88P  888  888  888  888  888 T88b      d88P   
 Y88b  d88P  Y88b  d88P   Y8bd8P   Y88b 888  Y88b 888  888  T88b    d88P    
  "Y8888P"    "Y8888P"     Y88P     "Y88888   "Y88888  888   T88b  88888888 
                                        888                                 
                                        888                                 
                                        888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. 
7 декабря 2017, 03:13
Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира

Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира

Пока прошли сертификацию FIFA 344 объекта суммарно на 12 тысяч номеров, в которых уже могут разместиться 30 тысяч туристов. Однако, многим гостиницам еще предстоит улучшить качество апартаментов и получить паспорт безопасности, который показывает, что в заведении соблюдены антитеррористические меры. Два 

7 декабря 2017, 09:12
После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару

После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару

В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов 
6 декабря 2017, 07:08
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх