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В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему
Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. …
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7 декабря 2017, 03:13
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Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира
Пока прошли сертификацию FIFA 344 объекта суммарно на 12 тысяч номеров, в которых уже могут разместиться 30 тысяч туристов. Однако, многим гостиницам еще предстоит улучшить качество апартаментов и получить паспорт безопасности, который показывает, что в заведении соблюдены антитеррористические меры. Два …
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7 декабря 2017, 09:12
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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару
В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …
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6 декабря 2017, 07:08
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12