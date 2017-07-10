Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. Топ замкнул Hyundai Solaris - 7 с половиной тысяч авто. Отметим, по итогам июня продажи АвтоВАЗа на отечественном рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го.
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АвтоВАЗ попытается возродить легендарную «Волгу»
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10 июля 2017, 09:00
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Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины
GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы» оповестят - им отправят официальные …
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7 июля 2017, 12:01
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У АвтоВАЗа получается продавать
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6 июля 2017, 07:12
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны
На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - …
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4 июля 2017, 04:51
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Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»
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22 марта 2017, 09:30
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АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina
Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.
Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной …
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21 марта 2017, 03:32
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Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta
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17 февраля 2017, 01:43