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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

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АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

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Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

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17 февраля 2017, 01:43
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