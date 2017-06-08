Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и обновят систему освещения. Стелу и амфитеатр восстановят. А также на набережной появится фонтан с подсветкой. Ход работ проверил глава Самары Олег Фурсов.
Павел Новиков, руководитель проекта по реконструкции самарской набережной:
- В настоящее время сделано 80% ливневой канализации, 30% водопровода и фекальная канализация - порядка 40%. До 20 июня все работы по инженерным системам будут закончены.
Олег Фурсов, глава г.о. Самара:
- Работает достаточное количество людей - 145 человек. Есть ночная смена, есть дневная смена. Материалы закуплены все своевременно. Поэтому мы видим уже демонтаж лестницы и устройство новых лестниц. По этим лестницам высокая степень готовности. Выполнены монолитные работы по основанию фонтана, монолитные работы по основанию амфитеатра. Темпы неплохие.
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