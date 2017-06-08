Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч? К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. …