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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

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Каждый самарец получит возможность бесплатно и 

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Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Празднование начнется 7 августа в 15:00 на набережной реки Волга. Там будут работать творческие площадки, на которых выступят участники художественной самодеятельности Куйбышевской магистрали и профессиональные музыкальные коллективы города. Будут проводиться конкурсы, состязания и игры, можно 

5 августа 2016, 05:43
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