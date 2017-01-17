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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

В России уже трое суток действует временный запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Под ограничения попала и часть парфюмерии. Роспотребнадзор наконец уточнил перечень косметики, которую продавать все же разрешено. Это средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, маникюрные 

29 декабря 2016, 01:11

"Боярышник" запретили на 30 суток

Самарское областное управление Роспотребнадзора обязало всех индивидуальных предпринимателей и торговые организации приостановить на 30 суток розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, содержащей более 25% этилового спирта.

Исключение составляют стеклоомывающие жидкости и парфюмерия. Ведомство исполняет постановление главного санитарного врача России, которое было подписано 

27 декабря 2016, 03:42
В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
Директор ООО

Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей

На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
В многоквартирных домах выявлены повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности 

22 декабря 2016, 04:00
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Сегодня Константин Букреев побывал с выездной проверкой в Волжском районе в колонии строгого режима №13. Акул пера на территорию проверяемых помещений не пустили. Руководство колонии предупредили слишком поздно - у осужденных не успели взять разрешение на видеосъемку. Прокурор области ходил 

9 ноября 2016, 07:47
В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

Нарушения при формировании госзаказа выявил областной Госфинконтроль.
Служба установила, что ГКУ "Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" запланировал приобрести молоко на 33% дороже его средней стоимости. На 36% больше учреждение было готово заплатить за варенец,  и на 32% за сыр.
Госфинконтроль 

20 октября 2016, 05:41
В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

По итогам первого полугодия 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило 6,5 тысячи обращений и жалоб. 40 процентов из них касаются вопросов защиты прав потребителей, сообщает ведомство. Чаще всего самарцы жалуются на нарушения в сфере розничной торговли при 

4 августа 2016, 02:33
Роспотребнадзор перечислил самые распространенные жалобы россиян в 2015 году

Роспотребнадзор перечислил самые распространенные жалобы россиян в 2015 году

По данным Роспотребнадзора, уходящий год не принес каких-то неожиданностей ни по сути жалоб россиян, ни по их объему. И хотя годовые итоги деятельности еще не подведены, по текущим данным уже можно ясно представлять сложившуюся картину. В общей сложности специалисты ведомства 
29 декабря 2015, 03:07
Самарцы жалуются на продавцов, финансовые рынки и сотовых операторов

Самарцы жалуются на продавцов, финансовые рынки и сотовых операторов

Областной Роспотребнадзор подвел итоги работы с обращениями граждан в 2014 году. Было принято почти 23 тысячи заявлений от населения, органов власти и предпринимателей. Права потребителей были нарушены в 10 тыс. случаев. Наиболее частыми были жалобы на нарушения в сфере розничной 

30 января 2015, 01:33
В Самаре СК РФ рассмотрит жалобы на следователей

В Самаре СК РФ рассмотрит жалобы на следователей

Личный прием граждан состоится 18 сентября с 11 до 17 часов в региональном управлении Следственного комитета на ул. Степана Разина, 37, в Самаре. Стражи порядка просят обращаться всех, у кого есть жалобы на действия, решения или ответы следователей и руководителей 

17 сентября 2014, 12:04
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