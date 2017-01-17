Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С начала этого года вступили в силу изменения в закон "О защите прав юр лиц и индивидуальных предпринимателей". Теперь, прежде чем обратиться в Роспотребнадзор, к примеру с жалобой на некачественно сшитую куртку или собранный автомобиль, необходимо вступить в переписку с юрлицом - продавцом или производителем.
Татьяна Жачкина, начальник отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Самарской области:
«Действительно с 2017 года у нас изменился порядок обращения потребителей в Роспотребнадзор. Претензионный порядок - прежде чем обратиться в органы Роспотребнадзора обратиться с претензией к хозяйствующему субъекту. Основанием для проведения внеплановых мероприятий по контролю, обращаю внимания, законных оснований будет являться нарушений прав потребителей либо требование потребителя будет оставлено без удовлетворения».
Впрочем эксперты опасаются, что при новом порядке разрешения конфликтных ситуаций рядовые потребители будут терять несколько месяцев на переписку с организацией-«обидчиком». Исключение сделано лишь для случаев, несущих угрозу жизни или здоровью граждан, например если в магазине были приобретены просроченные продукты.
Денис Герасимов, Партнер адвокатского бюро RBL:
«Существовало такое понятие как потребительский экстремизм. В целом думаю это направлено на снижение количество проверок бизнеса. Если вам продали условно говоря просроченную колбасу, то вы сможете написать жалобу в Роспотребнадзор и по данному факту будет принято решение по проведению внеплановой проверки».
Человек вправе обратиться в Роспотребнадзор в срок до 2 лет с момента обнаружения недостатков. Продолжительность проведения проверок в отношении субъекта осталась неизменной и не может превышать 20 рабочих дней. Сохранился и срок рассмотрения обращений - 30 календарных дней. В исключительных случаях он может быть продлен.
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