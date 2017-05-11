Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году В России появится электронная карта кладбищ. Её созданием занимается федеральное Министерство строительства. В новой программе будут указаны места всех захоронений страны. Начать хотят с одного из регионов уже зимой 2017 года. Правда, экспериментальная территория пока не определена. Известно, что для пилотного …