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«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Свыше 9 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявлено областной прокуратурой в 2016 году.
Административные и дисциплинарные санкции наложены почти на 3000 должностных и юридических лиц.
Возбуждено 14 уголовных дел. Большая часть нарушений допущена Управляющими компаниями. Некоторые из них не только 

4 мая 2017, 05:49
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
Самарец предложил штрафовать «животных»

Самарец предложил штрафовать «животных»

Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О 
4 мая 2017, 05:40
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

В России появится электронная карта кладбищ. Её созданием занимается федеральное Министерство строительства. В новой программе будут указаны места всех захоронений страны.

Начать хотят с одного из регионов уже зимой 2017 года. Правда, экспериментальная территория пока не определена. Известно, что для пилотного 

22 июля 2016, 12:16
Минстрой провел срочное совещание в связи с пожаром в центре Самары

Минстрой провел срочное совещание в связи с пожаром в центре Самары

Сегодня, 30 июня, в областном министерстве строительства состоялось срочное совещание в связи с пожаром в историческом центре Самары. В мероприятии приняли участие представители экстренных служб. Утром произошло возгорание в старом деревянном доме, расположенном по адресу ул. Самарская, 84. Пожарные быстро 
30 июня 2016, 04:08
Анатолий Баранников стал главным архитектором Самарской области

Анатолий Баранников стал главным архитектором Самарской области

В правительстве Самарской области сообщили о кадровых перестановках в региональном министерстве строительства. По распоряжению губернатора Самарской области, заместитель министра Анатолий Баранников переведен на новую должность. С 15 июня он назначен заместителем министра строительства Самарской области – главным архитектором региона.
23 июня 2015, 11:39
Министерство строительства объявило аукцион на проектирование комплекса ШВСМ № 5

Министерство строительства объявило аукцион на проектирование комплекса ШВСМ № 5

Областное министерство строительства объявило аукцион на проектирование универсального комплекса школы высшего спортивного мастерства № 5. Цена контракта - 47 млн рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, комплекс будет предназначен для проведения тренировок и соревнований по современному пятиборью, спортивной стрельбе, конному спорту, 

27 июня 2013, 05:02
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