Минстрой предложил ввести риск-ориентированный подход в работу жилинспекции. Соответствующий проект постановления направлен в правительство страны. Согласно документу, для управляющих компаний, допускающих нарушения, количество проверок, напротив, может вырасти - с одного раза в 3 года до ежегодных. Уровень риска для каждой УК будет высчитываться по количеству выданных жилинспекцией предписаний. В Минстрое полагают, что внедрение новой методики позволит снизить нагрузку на добросовестных коммунальщиков и усилить контроль над организациями-нарушителями.
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