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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и 
30 ноября 2018, 12:20
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В четверг вечером, 29 ноября, произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:21. На улице Трехгорной загорелся двухэтажный блочный частный нежилой дом, и пламя повредило одну комнату 
30 ноября 2018, 09:52
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

В ночь на четверг, 22 ноября, в областной столице произошел пожар на улице Димитрова в Промышленном районе. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:08. Оказалось, что на улице вспыхнула припаркованная легковушка. На 
22 ноября 2018, 02:46
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до 
11 октября 2018, 05:34
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц 
9 октября 2018, 11:51
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