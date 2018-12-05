|
В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
|
5 декабря 2018, 02:25
|
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
|
5 декабря 2018, 02:09
|
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
|
5 декабря 2018, 01:37
|
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
|
5 декабря 2018, 12:53
|
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
|
5 декабря 2018, 12:15
|
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
|
4 декабря 2018, 08:05
|
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть
Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и …
|
30 ноября 2018, 12:20
|
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной
|
30 ноября 2018, 09:52
|
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
|
29 ноября 2018, 01:13
|
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
|
22 ноября 2018, 02:46
|
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
|
12 октября 2018, 12:03
|
Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
|
11 октября 2018, 05:34
|
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской
В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц …
|
9 октября 2018, 11:51