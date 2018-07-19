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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Во дворе дома № 129 по улице Куйбышева в Самаре провалился грунт: местные жители боятся гулять по территории с детьми. После ливней в глубокой яме стоит вода, асфальт вокруг нее пришел в негодность. Земля продолжает оседать и жильцы соседних домов 
18 июля 2018, 11:48
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет 
18 июля 2018, 04:22
Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района: полтора месяца без воды провели местные жители. Правда, представители МЧС положение чрезвычайным пока не признали, так как в пожарных гидрантах напор есть, а жителям воду доставляют бойлерами. Тем не менее, для 

18 июля 2018, 02:35
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
В Самаре отключили горячую воду

В Самаре отключили горячую воду

В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга.

Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и 

17 июля 2018, 05:32
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

2 июля 2018, 03:53
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