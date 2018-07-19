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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
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19 июля 2018, 11:33
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Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре
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18 июля 2018, 11:48
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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка
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18 июля 2018, 02:35
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Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
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18 июля 2018, 01:36
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В Самаре отключили горячую воду
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17 июля 2018, 05:32
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С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре
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2 июля 2018, 03:53