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Новый спикер Самарской губдумы поделился планами
Самарская губернская дума выбрала нового председателя. Сегодня на пленарном заседании большинством голосов депутаты проголосовали за кандидатуру Геннадия Котельникова. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший губдуму последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Кандидатуру Котельникова ранее выдвинули на конферении …
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23 октября 2018, 09:47
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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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В блогах: Сызрани скоро капец?
Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.
"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она …
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23 октября 2018, 08:22
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В блогах: пойменные луга волжского левобережья
Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: …
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23 октября 2018, 08:09
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За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%
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18 октября 2018, 09:27
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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В России будут отслеживать платежи объектов торговли
Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так …
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16 октября 2018, 03:18
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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02