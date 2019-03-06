В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, промышленных предприятий, науки.
Совет будет работать на общественных началах. Его основной задачей станет анализ экологической ситуации на территории области, совершенствование экологического законодательства, развитие межведомственного взаимодействия в решении вопросов охраны окружающей среды.
На заседаниях общественного совета под председательством главы региона будет рассматриваться деятельность промышленных предприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также инициативы и конструктивные предложения по улучшению ситуации в сфере экологии.
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