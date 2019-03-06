10
58
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

В Самаре скрылся в неизвестном направлении подрядчик, который занимался реконструкцией улицы Луначарского. Речь идет о компании "Мосстрой", в адрес которой неоднократно и из разных инстанций направлялись предписания об устранении недочётов, допущенных при выполнении работ. Фирма занималась благоустройством улицы и сорвала 
6 марта 2019, 07:54
В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.

Главное нарушение 
4 марта 2019, 10:07
Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.

«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан 

3 марта 2019, 12:34
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.

«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. 

18 февраля 2019, 10:50
В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив

В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив

Стало известно, что детский круглосуточный оздоровительный центр санаторного типа «Услада» сбрасывал сточные воды в Усинский залив. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В зданиях лагеря работает местная система канализации, есть собственные очистные сооружения - отстойник и биологические пруды. 
25 декабря 2018, 10:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх