За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?



Зоны, которые попадут под … Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ» Зоны, которые попадут под