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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
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20 августа 2018, 01:30
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Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии
Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники …
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20 августа 2018, 01:10
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Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей
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20 августа 2018, 12:56
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
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6 августа 2018, 04:06
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59
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В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
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1 августа 2018, 10:18
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Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
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6 июля 2018, 03:19
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На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
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17 апреля 2018, 12:36
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Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток
В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
«От Дипорта в сторону …
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17 февраля 2018, 02:08
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В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе
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24 января 2018, 12:29