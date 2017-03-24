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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

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Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного 
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В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

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23 марта 2017, 05:59
В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года 

22 марта 2017, 05:09
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

9 марта 2017, 10:55
В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

Сегодня, 8 марта, в Самаре на улице Пензенской Железнодорожного района столкнулись «Калина» и трамвай 23-го маршрута. По словам очевидцев, вазовская легковушка буквально подлезла под трамвай. По всей видимости, водителю «Калины» не удалось рассчитать траекторию движения, и он слишком поздно «дал 
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, 

28 февраля 2017, 05:15
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы». Крупнейший российский поисковик запустил новый сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. С его помощью можно не только выбрать нужный рейс, но и оплатить поездку банковской картой. На данный момент ресурс предлагает 

31 января 2017, 04:34
В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района 
17 января 2017, 10:04
В Самаре из-за ДТП у

В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы

В Самаре в районе "Скалы" авария. Троллейбусы встали.
 
Авария произошла в субботу, 17 декабря, около 12:00. Вазовская 15 модель лоб в лоб столкнулась со спортивным купе японского производства. Движение троллейбусов по Московскому шоссе в сторону центра блокировано.
17 декабря 2016, 12:39
Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео

Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео

В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди 

15 ноября 2016, 12:00
12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.

На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор 

11 ноября 2016, 08:54
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