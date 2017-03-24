Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в конкурсной документации для транспортных предприятий, сообщили в городской администрации.
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В Самаре хотят возродить экополицию
Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и …
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24 марта 2017, 11:42
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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В губернии проходят Дни Швеции
Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
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23 марта 2017, 05:59
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В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»
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22 марта 2017, 05:09
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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей
Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из …
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9 марта 2017, 10:55
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В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай
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8 марта 2017, 04:03
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018
«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, …
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28 февраля 2017, 05:15
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В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
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26 февраля 2017, 06:14
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В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек
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8 февраля 2017, 03:55
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Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
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31 января 2017, 04:34
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы
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17 декабря 2016, 12:39
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Самарцы толкали обесточенный троллейбус, есть видео
В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди …
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15 ноября 2016, 12:00
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12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов
Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.
На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор …
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11 ноября 2016, 08:54