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Материалы по теме:

Возобновлено строительство проблемной долевки на улице Димитрова в Самаре

Возобновлено строительство проблемной долевки на улице Димитрова в Самаре

В Самаре возобновлено строительство одного из самых старых городских долгостроев по адресу: ул. Димитрова, 74а. По данным регионального минстроя, в двух секциях нужно достроить по 2 этажа и провести коммуникации, готовность третьей оценивают на 90 процентов. Дом в 10 этажей 

19 июня 2018, 02:30
«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» отсудил право на строительство 25-этажки в центре Самары

«Трансгруз» через суд получил право на строительство 25-этажного жилого дома в историческом центре Самары - в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской. Строительной компании, аффилированной известному самарскому бизнесмену Эдуарду Волкову, удалось в арбитраже оспорить постановление мэрии, отменяющее выданное ранее разрешение 

7 июня 2018, 11:19
Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона 

31 мая 2018, 02:02
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать найденного на улице малыша

В Самаре полицейские разыскали мать ребенка, найденного на улице в Куйбышевском районе города. Во вторник, 8 мая, инспектору по делам несовершеннолетних позвонил директор местной школы. Женщина рассказала, что родители школьников привели незнакомого малыша – он гулял около учебного заведения один, 

10 мая 2018, 05:25
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд вступился за жителей самарской пятиэтажки, но точка в скандальном деле еще не поставлена. В среду начался очередной этап борьбы 133 самарцев за комнаты, которые они приобрели в общежитии по адресу Юных Пионеров, 61.

В коридорах суда Промышленного района не 

11 января 2018, 08:03
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В субботу, 26 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар в общежитии на улице Блюхера. Сообщение о происшествии поступило в МЧС с 6 часов 2 минуты. Пожару был присвоен уровень сложности «1 БИС». К месту ЧП направили 18 пожарных и 

28 ноября 2016, 10:07
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