Более 65,5 миллионов рублей готов заплатить областной главк полиции за завершение строительства ведомственного общежития, которое расположено в поселке Управленческий Самары. Как следует из сопроводительной документации это должно быть 4-этажное здание общей площадью 5100 квадратных метров. Общежитие рассчитано на размещение 300 человек, при этом там должно быть 88 комнат - 12 одноместных, 8 двухместных и 68 четырехместных. Все работы должны быть завершены до 15 декабря текущего года. Средства на строительство поступят из федерального бюджета.
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