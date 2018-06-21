Возобновлено строительство проблемной долевки на улице Димитрова в Самаре В Самаре возобновлено строительство одного из самых старых городских долгостроев по адресу: ул. Димитрова, 74а. По данным регионального минстроя, в двух секциях нужно достроить по 2 этажа и провести коммуникации, готовность третьей оценивают на 90 процентов. Дом в 10 этажей …