Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет.
Напомним, изначально Любовь Картамышева подозревалась в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в гимназию двоих детей. Обвинение настаивало на наказании в виде 7 лет колонии с пятилетним запретом на работу на руководящих постах в учреждениях образования. Защита Любови Картамышевой с этой позицией не согласилась. Адвокаты поясняли, что их клиентка использовала деньги для ремонта учебного заведения, а не для личного обогащения. Просто деньги не проводились через бухгалтерию.
В итоге суд признал Картамышеву в превышении полномочий и приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей. Но и от уплаты этих денег бывшего директора освободили, так как во время следствия она некоторое время провела под стражей.
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