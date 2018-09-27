К реальному сроку в Сызрани приговорен водитель, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.



Во время судебного процесса выяснилось, что этот мужчина сел за руль пьяным. Он не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и ударил …