Скоро кушать будет нечем: сызранцам стали не по карману «платные» зубы передаёт «КТВ-Луч». Подобную тенденцию, которая наблюдается в последние несколько лет, отмечают в Сызранской стоматологической поликлинике. По словам главврача Андрея Емелина, спрос на платные стоматологические услуги упал из-за неблагоприятной экономической ситуации … Жители Сызрани стали все больше экономить на лечении зубов,. Подобную тенденцию, которая наблюдается в последние несколько лет, отмечают в Сызранской стоматологической поликлинике. По словам главврача Андрея Емелина, спрос на платные стоматологические услуги упал из-за неблагоприятной экономической ситуации