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Скоро кушать будет нечем: сызранцам стали не по карману «платные» зубы
Жители Сызрани стали все больше экономить на лечении зубов, передаёт «КТВ-Луч». Подобную тенденцию, которая наблюдается в последние несколько лет, отмечают в Сызранской стоматологической поликлинике. По словам главврача Андрея Емелина, спрос на платные стоматологические услуги упал из-за неблагоприятной экономической ситуации …
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13 февраля 2018, 11:42
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В Чапаевске врач угрожал женщине оказать некачественную помощь и потребовал взятку
В Чапаевске следователи завели уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении врача центральной городской больницы. По данным оперативников, медик пригрозил пациентке оказать некачественную помощь и потребовал денег. Преступление было задокументировано в ходе оперативного эксперимента сотрудников ФСБ.
Пациентка, нуждающаяся в оперативном …
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12 января 2018, 03:31
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СК начал проверку по факту гибели малыша на пожаре в Сызрани
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9 января 2018, 04:46
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В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента
В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня …
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26 декабря 2017, 04:43
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В Новокуйбышевске врача осудили за взятки
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8 ноября 2017, 09:38
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За смерть ребенка самарская стоматологическая клиника заплатит 140 тысяч рублей
Самарскую стоматологическую клинику «Практик», где во время приема умер пятилетний мальчик, оштрафовали. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Родители привели ребенка лечить кариес. Ему сделали общее обезболивание и ввели в состояние медикаментозного сна. После этого у малыша нарушился сердечный ритм. …
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20 октября 2017, 10:59
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Скандал в самарской медклинике: пациентка заявила, что врач её усыпил и изнасиловал
Скандал в самарском Центре косметологии и пластической хирургии, расположенном на улице Молодогвардейской. На 58-летнего врача, который работал там анестезиологом, возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Мужчину подозревают в надругательстве над одной из пациенток, когда она была под наркозом после операции. …
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13 сентября 2017, 11:52
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Смерть на рельсах: под Самарой тепловоз сбил ребенка
Во вторник, 22 августа, на железной дороге под Самарой произошла трагедия. Тепловоз насмерть сбил девочку-подростка. По предварительной информации, четверо детей шли по железнодорожным путям. Увидев их, машинист начал сигналить, но подростки не реагировали. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, машинист применил …
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23 августа 2017, 11:12
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Трагедия в Сызрани: в сгоревшем доме пенсионерки нашли трупы подростка и мужчины
В Сызрани началась доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка на месте пожара. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в субботу, 12 августа. В частном доме в Монтерском переулке около пяти часов утра начался пожар. В тушении приняли участие …
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14 августа 2017, 02:13
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Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов
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28 июля 2017, 02:38
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?
Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что …
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26 июля 2017, 11:45