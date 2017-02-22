Сегодня Самарский областной суд огласил приговор по делу о кровавой расправе в селе Ивашевка. Напомним, в апреле прошлого года там был убит заместитель начальника штаба областного главка полиции и пятеро членов его семьи. По версии следствия, подсудимые мигранты проникли на участок через дыру в заборе, прошли в дом через незапертую дверь и забили спящих людей до смерти. В живых осталась только 7-летняя племянница стража порядка. Судебное рассмотрение шло 4 месяца в закрытом режиме по просьбе родственников убитых. В последнем слове фигуранты дела просили судью о снисхождении и прощении у родных Гошта. До этого присяжные признали их виновными. В итоге служители Фемиды приговорили Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению, Зохрабова к 26 годам лишения свободы, Бабаева - к 25.
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Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи
Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для …
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