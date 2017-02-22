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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для 

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Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

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Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
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24 января 2017, 07:16
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