Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложилаза причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.
По версии следствия, в октябре прошлого года рано утром в отделение хирургии с травмой ноги приехала жена подсудимого. Кроме мужа, ее сопровождали приятели, с которыми они до этого выпивали в кафе. Не желая ждать своей очереди, молодые люди начали ругаться с врачами, потом пустили в ход кулаки. Назаралиев вместе с неизвестным избили хирурга, так что его пришлось госпитализировать. Дмитрий Зарубин получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и руки. Драку зафиксировала камера видеонаблюдения.
Назаралиев уже выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.
10 апреля подсудимому предоставят последнее слово. В этот же день ожидается оглашение приговора.
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