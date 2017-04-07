Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят В региональный арбитраж снова поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском повторно обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Первый раз он подавал заявление 15 марта, но уже 23 числа его отозвал. Данные о сумме долга …