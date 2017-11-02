Международная федерация футбола назвала слоган жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Это будет фраза «Смотри, как сойдутся звезды». «Слоган идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт», - говорится в пресс-релизе ФИФА. Церемония жеребьевки будет транслироваться 1 декабря из Государственного Кремлевского дворца. Шоу представит русскую культуру, города-организаторы, пригласит страны-участницы турнира присоединиться к хозяевам соревнований.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года. Лучшие футболисты выступят в 11 городах-организаторах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Самаре. В столице 63-го региона матчи ЧМ-2018 пройдут на новом стадионе «Самара Арена», который строят на территории радиоцентра. По планам, первый тестовый матч на «Самара Арене» состоится уже весной. А летом стадион должен принять шесть игр чемпионата мира по футболу: групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
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