Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018? Хорошо известный и любимый многими жителями губернской столицы склон под площадью Славы сейчас напоминает стройплощадку. Работы до сих пор идут, хотя единого мнения о том, как в итоге должен выглядеть мемориальный комплекс "Гордость честь и Слава Самарской области", пока нет. …