Накануне областной центр буквально накрыло снегом. Во многих дворах «не пройти и не проехать». тысячи автомобилей превратились в сугробы. А снегопад, тем временем продолжается.
В связи с этим коммунальные службы города наращивают темпы расчистки дорог, сообщает мэрия.
Прошедшей ночью, на улицах Самары работало порядка 330 спецмашин. Днем на улицы выйдут более 100 человек – они начнут расчистку пешеходных переходов.
Информация об ухудшении погодных условий доведена до глав районов и управляющих компаний. Им поручили организовать своевременную расчистку дворов и внутриквартальных дорог.
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