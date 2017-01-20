Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.
Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к врачу. Хотя по нормативу время ожидание в поликлиниках не должно превышать 30 минут. Также больные остались недовольны качеством ремонта некоторых учреждений и отсутствием нового оборудования.
Итоговый рейтинг выглядит следующим образом. В лидерах среди стационаров - Челно-Вершинская центральная районная больница, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ.
Среди аудсайдеров - Самарская горбольница №5, Богатовская и Большечерниговская ЦРБ.
Независимая оценка продолжится и в наступившем году. Необходимо проанализировать еще 206 учреждений.
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