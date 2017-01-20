1
07
48
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года

Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года

Представители соцсети "Одноклассники" представили рейтинг самых лучших игр 2016 года. Редакторы портала остановили свой выбор на 16 играх, которые можно считать наиболее востребованными у пользователей.
Большинство голосов собрала новогодняя игра "Елочка 2017". Звание самой социальной получили "Рыцари и принцессы". При 

17 января 2017, 05:11
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Сайт «Кинопоиск» и компания «Яндекс» совместно подготовили и опубликовали обзор самых популярных российских фильмов, снятых в период с 2001 по 2015 год. В числе топовых отечественных кинолент 21-го века есть фильмы с участием самарцев. Самым популярным фильмом 2015 года, согласно 
13 января 2017, 12:47
Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения говорят, что телевидение для жителей нашей страны остается основным источником информации. При этом исследователи отметили, что его популярность несколько снижается.
По утверждению экспертов Фонда, за последний год популярность телевидения снизилась 5%. Впрочем, информацию из 

13 января 2017, 12:31
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
Большой популярностью у киноманов также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. 

12 января 2017, 01:42
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Относительно новое здание  детской  поликлиники на улице Молодежной, закрытое  1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах,  откроют в ближайшее время. Правда, пока там будут функционировать только первые два этажа. Находиться на остальных может быть опасно для жизни. Есть проблемы 

16 декабря 2016, 03:57
Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

По количеству случаев хирургического прерывания беременности Россия вместе с Китаем по-прежнему держат сомнительное лидерство. Фонд ОМС ежегодно тратит на такие операции до 5 миллиардов рублей.

Правительство России обязало больницы приобретать лицензию для проведения абортов. На получение разрешения дается год - документ 

13 декабря 2016, 04:01
Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Самым лучшим подарком на Новый год 67% россиян считают деньги. Данный показатель на 15 процентов оказался выше прошлогоднего. Об этом сообщили специалисты компании Deloitte после проведенного исследования.
На втором месте в рейтинге самых популярных сюрпризов - купон на путешествие, о 

9 декабря 2016, 11:31
ВЦИОМ: Россияне отметили рост цен на овощи, фрукты и мясо

ВЦИОМ: Россияне отметили рост цен на овощи, фрукты и мясо

В октябре россияне заметили существенное увеличение стоимости отдельных сельскохозяйственных продуктов. По ряду позиций рост цен был минимальным, при этом резко подорожали овощи и фрукты, говорят 65% участников опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, 66% россиян заявили об 

28 ноября 2016, 03:02
Опрос: большинство россиян считают цензуру в Сети необходимой

Опрос: большинство россиян считают цензуру в Сети необходимой

По мнению 60% россиян, доступ к отдельным интернет-порталам и публикациям необходимо запретить. Против таких запретов высказываются 25% респондентов, еще 14% не определились со своим мнением. Таковы итоги опроса «Левада-Центра».
Около 1/3 граждан РФ считают, что запрет доступа к тем или 

18 ноября 2016, 12:08
На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

Новый сервис онлайн-записи к врачу появился на портале госулуг, сообщили в правительстве Самарской области. Сначала на ресурсе нужно зарегистрироваться, потом зайти в «Личный кабинет», выбрать учреждение здравоохранения и записаться на прием. Для этого нужно заполнить электронную форму записи. Можно забронировать 

11 ноября 2016, 11:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна