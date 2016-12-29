Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по …