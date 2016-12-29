Ни один новогодний подарок не обходится без коробки конфет, а шоколад, оказывается, неплохой способ поумнеть и улучшить внешность. Сколько стоит подарочная коробка конфет местного производства в самарских супермаркетах - в рубрике "Обзор цен".
Первые конфеты были изготовлены в Египте из фиников и мёда, ну а мы сегодня покупаем такие привычные и дорогие нашим вкусовым рецепторам шоколадные. Первая фабрика по их изготовлению появилась в России в 1911 году. Этот десерт имеет как полезные свойства, так и вредные. Шоколад рекомендуется есть тем, кто хочет поднять себе настроение, а также иметь здоровые сердце и мозг. А вот сахароза, содержащаяся в конфетах, разрушает наши зубы. Поэтому увлекаться сладким не стоит. Тем более что конфеты - ещё и довольно калорийный продукт.
Мы сравнили цену 200-граммовой коробки шоколадных конфет одной марки и от одного производителя в крупнейших торговых сетях, представленных в Самаре.
В «Пятерочке» за коробку придётся отдать 229 рублей. В «Карусели» аналогичный товар стоит 219. В «Ашане» за набор сладостей просят 175 рублей, а лидером по доступности самарских конфет для кошелька местного потребителя становится супермаркет «Магнит», где в эти дни коробка десерта продаётся по акции за 161 рубль.
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