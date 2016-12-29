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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Выучи ПДД и выиграй приз!

Выучи ПДД и выиграй приз!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и Госавтоинспекция города Самара запускают новогоднюю акцию - «Красный. Желтый. Зеленый». На популярнейшей в городе радиостанции «Русское Радио» с 20 по 28 декабря пройдет викторина на знание правил дорожного движения.

Ежедневно в 13:50 звони в студию «Русского Радио» по 

16 декабря 2016, 03:20
Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе

Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе

Сегодня в Уфе пройдет награждение победителей самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». На статуэтку бронзового Орфея в очередной раз претендует и телерадиокомпания «ТЕРРА». В номинации «Режиссер ТВ-программ и фильмов» жюри высоко оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла «Территория 

24 ноября 2016, 12:28
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все 
18 ноября 2016, 07:34
В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов «Арт-мост. Впечатления от лета». Здесь собраны картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все они 

18 ноября 2016, 02:30
Достопримечательности Самарской области попали в National Geographic

Достопримечательности Самарской области попали в National Geographic

Журнал National Geographic опубликовал обзор достопримечательностей Самарской области. Наиболее интересными местами в областной столице, по мнению издания, являются бункер Сталина, особняк купчихи Курлиной, католический костел, особняк Клодта, Струковский сад и набережная реки Волги. Среди любопытных мероприятий региона - фестивали «Рок 

23 апреля 2014, 12:45
Самарца, забившего мужчину насмерть из-за коробки конфет, будут судить

Самарца, забившего мужчину насмерть из-за коробки конфет, будут судить

Инцидент произошел 6 сентября 2013 года. Двое знакомых приехали на самарский железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в Краснодарский край, сообщает Приволжское СУ СК на транспорте. Один из них, неоднократно судимый 54-летний мужчина, открыто украл у приятеля коробку конфет. Обвиняемый после этого 

18 февраля 2014, 11:19
Сколько зарабатывает инженер-механик?

Сколько зарабатывает инженер-механик?

В преддверии Дня инженера-механика рекрутинговый портал Superjob.ru провел обзор заработных плат этих специалистов. Среднее зарплатное предложение для инженера-механика за год увеличилось на 10,6% и составляет в Москве 52 000 руб.

32% вакансий для инженеров-механиков поступило от производственных компаний, еще 23% — 

30 октября 2013, 10:29
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