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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review 
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Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
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18 декабря 2017, 10:09
В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
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1 ноября 2017, 05:10
Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин

Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин

Комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал журналистам, что орнитологическая служба приобрела филина. Считается, что хищная птица станет эффективно бороться с вредителями на территории Московского Кремля.
Шумовые комплексы и прочие технические средства, отпугивающие ворон, в распоряжении службы имеются и периодически 

25 августа 2017, 05:20
Доисторического птенца возрастом 99 млн лет в янтаре показали в Пекине

Доисторического птенца возрастом 99 млн лет в янтаре показали в Пекине

Ученые из КНР, Соединенных Штатов и Канады продемонстрировали на выставке в китайской столице птенца доисторической птицы. Он застыл в янтаре порядка 99 миллионов лет назад и сохранился неповрежденным до наших дней. Находка была сделана на севере Мьянмы.
Длина птенца - 

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Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета

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5 августа 2016, 03:18
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Орнитологи открыли способность птиц составлять предложения

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Экспериментаторы зафиксировали ряд звуковых сигналов, обозначив их условно как АВС и D. Если птица прибегала к первому из 
4 апреля 2016, 05:29
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