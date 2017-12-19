|
Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище
Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
|
19 декабря 2017, 05:12
|
Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад
Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
|
19 декабря 2017, 03:49
|
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
|
19 декабря 2017, 02:22
|
Ученые в MIT создали светящуюся траву для освещения улиц
Специалисты Массачусетского технологического института направили свои усилия на создание светящихся растений. В перспективе они намерены все уличные приборы освещения заменить на биолюминесцентные природные источники.
|
19 декабря 2017, 01:03
|
Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
|
18 декабря 2017, 11:00
|
Названа главная опасность смартфонов под подушкой
Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
|
18 декабря 2017, 10:09
|
В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски
В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
|
1 ноября 2017, 05:10
|
Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин
Комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал журналистам, что орнитологическая служба приобрела филина. Считается, что хищная птица станет эффективно бороться с вредителями на территории Московского Кремля.
|
25 августа 2017, 05:20
|
Доисторического птенца возрастом 99 млн лет в янтаре показали в Пекине
|
8 июня 2017, 09:19
|
Ученые: Птицы могут спать в воздухе во время полета
|
5 августа 2016, 03:18
|
Орнитологи открыли способность птиц составлять предложения
Японские специалисты из Национального университета перспективных исследований утверждают, что птицы общаются между собой предложениями. В частности, они вели наблюдения за восточной синицей.
Экспериментаторы зафиксировали ряд звуковых сигналов, обозначив их условно как АВС и D. Если птица прибегала к первому из …
|
4 апреля 2016, 05:29