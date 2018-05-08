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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
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Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области

В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок 

11 апреля 2018, 11:46
Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

В Самарской области осудили мужчину, причинившего ущерб лесному фонду. В начале сентября 2017-го года он незаконно вырубил под Самарой 12 берез. Преступление было совершено на территории 72-го квартала Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе. Этот участок относится к категории защитных лесов, пояснили 

17 января 2018, 09:43
Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо 

10 августа 2017, 04:04
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