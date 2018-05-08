Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.



Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках …