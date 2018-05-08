В Самарской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает региональное ГУ МЧС России. Спасатели напоминают самарцам о необходимости быть предельно осторожными с огнем: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике, даже вблизи водоёмов); не поджигайте сухую траву, а если увидите нарушителей, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы. Никаких петард и тому подобного. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар. Круглосуточный телефон прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00, единый телефон пожарных и спасателей для всех операторов сотовой связи «101», «01».
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 8 мая по 10 мая 2018 года местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов (4-й класс)», - указано в сообщении ведомства.
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