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Материалы по теме:

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу 
7 декабря 2018, 08:15
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета. 
 
Начальник Тольяттинского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов работает в органах 
9 ноября 2018, 11:30
50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения 
7 ноября 2018, 09:22
В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
5 октября 2018, 01:32
Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а 

20 августа 2018, 02:22
Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в 

23 июля 2018, 12:57
Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях. 
 
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.

Правоохранители запомнили марку, приметы машины и смогли остановить лихача. Кстати, многие пользователи негативно 
11 июля 2018, 12:04
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