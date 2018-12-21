В Самаре стартовала акция «Елка желаний» Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются.

… Для Самары эта новогодняя благотворительная