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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами
Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу …
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7 декабря 2018, 08:15
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета.
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9 ноября 2018, 11:30
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50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети
Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения …
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7 ноября 2018, 09:22
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам
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19 сентября 2018, 09:37
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В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей
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13 сентября 2018, 09:55
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Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях
МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а …
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20 августа 2018, 02:22
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Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях
Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в …
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23 июля 2018, 12:57
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Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти
Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях.
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.
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11 июля 2018, 12:04