В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки … Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали