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В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги

В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги

Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре, пишет 63.ру.
 
«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые 
18 февраля 2017, 04:29
Причина отключения от воды населения Мехзавода и Крутых ключей – утечка на стыке трубопровода

Причина отключения от воды населения Мехзавода и Крутых ключей – утечка на стыке трубопровода

Как сообщили «ТЕРРЕ» в «СКС», в 12.00 ремонтникам удалось найти причину отключения водоснабжения. Под давлением многотонной массы грунта сдвинулась труба. Такую утечку можно устранить за 2 часа. Еще 2 часа понадобиться на то, чтобы вода заполнила опустевшие трубы.
Напомним, «ТЕРРА» 

17 февраля 2017, 01:14
В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.

К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 

6 февраля 2017, 12:32
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали 
15 июня 2016, 06:16
На нескольких улицах Самары отключили горячую воду на три дня

На нескольких улицах Самары отключили горячую воду на три дня

На Безымянской ТЭЦ в Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. О начале очередного этапа сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей». В конце апреля аналогичные испытания прошли в Центральной отопительной котельной.

Новый этап затронет жителей Безымянки. Отключение горячей воды запланировано в домах 

4 мая 2016, 04:11
В блогах: история строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве

В блогах: история строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве. "Ее планировалось построить в 1938 году для обеспечения электроэнергией строительства Куйбышевского гидроузла в районе Красной Глинки. В связи с надвигающейся угрозой войны государственные планы изменились и задачей будущей 
16 октября 2015, 11:59
В блогах: ветеран Безымянской ТЭЦ об учебе в годы войны

В блогах: ветеран Безымянской ТЭЦ об учебе в годы войны

Блог teplosamara опубликовал воспоминания ветерана Безымянской ТЭЦ Ирины Синдячкиной об учебе в годы войны на химфаке Куйбышевского индустриального института. "Получилось так, что на взрывной специальности учились только девчонки", - цитирует автор. "Когда меня направили на практику на завод № 15 
23 апреля 2015, 05:48
В Самаре в Корсунском переулке прорвало теплотрассу

В Самаре в Корсунском переулке прорвало теплотрассу

Около 3 часов дня 21 февраля произошла утечка горячего водоснабжения на сетях Волжской ТГК. Было выявлено повреждение магистрального трубопровода 800 мм от Безымянской ТЭЦ  в Корсунском переулке. Более 800 жилых домов остались без отопления. Как сообщалось ранее, проверяется возможность перевести 

21 февраля 2014, 10:00
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