Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошла авария в системе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ Самары, передает samru.ru, со ссылкой на пресс-службу ПТС.
Из-за сбоя без отопления остались сотни многоквартирных домов. Речь идет о зданиях в границах улицы 22 Партсъезда и проспекта Металлургов.
В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Температура воды в батареях упала почти до +30 градусов. Температура воздуха в Самаре в настоящее время -11 градусов.
Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», тепло вернется в 182 жилых дома к 19 часам. В зоне пониженной температуры находится 1653 объекта, в том числе 182 жилых дома, где проживает около 10 тысяч человек.
Эта авария стала второй крупной коммунальной катастрофой в Самаре на этой неделе. Так, четверг из-за ошибки дорожников был поврежден водовод, снабжавший водой 70 тысяч жителей Мехзавод и Крутых Ключей. Водоснабжение было восстановлено спустя сутки - к 17:00 17 февраля.
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