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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошла авария в системе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ Самары, передает samru.ru, со ссылкой на пресс-службу ПТС.
 
Из-за сбоя без отопления остались сотни многоквартирных домов. Речь идет 

18 февраля 2017, 04:07
Причина отключения от воды населения Мехзавода и Крутых ключей – утечка на стыке трубопровода

Причина отключения от воды населения Мехзавода и Крутых ключей – утечка на стыке трубопровода

Как сообщили «ТЕРРЕ» в «СКС», в 12.00 ремонтникам удалось найти причину отключения водоснабжения. Под давлением многотонной массы грунта сдвинулась труба. Такую утечку можно устранить за 2 часа. Еще 2 часа понадобиться на то, чтобы вода заполнила опустевшие трубы.
Напомним, «ТЕРРА» 

17 февраля 2017, 01:14
В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

В Самаре на Карла Маркса утонула «четверка», есть фото

Жертвой знаменитой самарской лужи на участке проспекта Карла Маркса в районе ТЭЦ на этот раз стал молодой парень на ВАЗ-2104, пишет Прогородсамара. Молодой человек грустно стоял около своей четверки, которую почти наполовину ушла под воду. Портал напоминает, что недавно 
17 сентября 2016, 05:07
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
В Самаре более 30 пожарных тушили мусор в подвале на проспекте Карла Маркса

В Самаре более 30 пожарных тушили мусор в подвале на проспекте Карла Маркса

Вчера, 6 февраля, поздно вечером в Кировском районе Самары случился пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в одном из домов по проспекту Карла Маркса загорелся мусор в подвале. Пламя охватило помещение площадью в 10 квадратных метров.
 
На 
7 февраля 2016, 04:47
В Самаре упавшая стрела крана проломила полтора этажа дома на Карла Маркса

В Самаре упавшая стрела крана проломила полтора этажа дома на Карла Маркса

В понедельник, 14 декабря, на одной из стройплощадок Самары произошло ЧП. На территории бывшего завода «Сокол» на пр. Карла Маркса, 177, рухнула стрела подъемного крана. В результате частично было разрушено строящееся здание, сообщает портал «ProГород – Самара». По словам 
15 декабря 2015, 09:48
Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Работы на месте «гейзера» на ул. Скляренко в Самаре завершены

Энергетики сообщают, что ликвидация повреждения теплопровода, из-за которого на ул. Скляренко накануне возник «гейзер», завершена. В четверг, 20 ноября, около семи часов вечера завершили сварочные работы, а в половине одиннадцатого ночи работа теплосети была полностью нормализирована, заявили в Волжской 
21 ноября 2014, 09:46
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