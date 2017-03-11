Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре от 30 до 40 градусов) были переведены жилые дома и объекты соцкультбыта по улицам Гагарина, Чернореченской, Осипенко, Киевской и т.д. Всего около 80 зданий и домов.
В настоящее время аварийные службы ведут ремонтные работы. Планируется завершить их примерно к 21 часу. Отметим, в ночь с субботы на воскресенье ожидается понижение температуры до минус 13-15 градусов.
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