Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с начала промышленной добычи нефти на территории Самарской области. Первенство в этой сфере принадлежало производственному объединению «Куйбышевнефть», которое в 1994 году было преобразовано в акционерное общество «Самаранефтегаз».
«Чтобы грамотно и достоверно рассказывать о нефтедобыче, нужно самому немного стать нефтяником. У лучших журналистов Самарской области это отлично получается. Знание темы, подлинный интерес к отрасли в целом и нашему предприятию в частности позволяют создавать материалы, помогающие читателям и телезрителям лучше представлять, насколько сложна и масштабна наша работа. Награждая лучших, мы задаем тот уровень, к которому должны стремиться все журналисты», – отметил руководитель АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев.
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