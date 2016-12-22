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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

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Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчество Казани», есть фото

Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчество Казани», есть фото

19-летняя жительница Сызрани Анастасия Земцова признана самой красивой студенткой в Казани и получила подарочный сертификат на обучение на курсах телеведущей в столице Татарстана, передает портал «КТВ ЛУЧ». Финал конкурса красоты завершился 2 декабря.

Настя вновь доказала, что в 
3 декабря 2016, 03:01
ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге Медиалогии

ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге Медиалогии

ТЕРРА поднялась на 7-е место в рейтинге медиаресурсов Самарской области. Обзор СМИ по результатам третьего квартала опубликовал портал Медиалогия. По сравнению с показателем за второй квартал, телеканал стал выше на две ступеньки. При этом ТЕРРА оказалась в ТОП-10 единственным представителем 
2 декабря 2016, 09:34

"ТЕРРА" победила в конкурсе Министерства спорта России

Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Олег Кузнецов стал победителем всероссийского конкурса "Спортивные регионы - спортивная Россия", проведенного профильным федеральным министерством совместно с агентством ИТАР-ТАСС. Жюри в лице чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр, чиновников и руководителей ведущих спортивных изданий страны высоко оценило работы 

28 ноября 2016, 05:50
Самарцев накормят осетинским пирогом и обучат сварочным технологиям

Самарцев накормят осетинским пирогом и обучат сварочным технологиям

До открытия чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Russia" остается 5 дней. Традиционное зрелищное соревнование между молодыми специалистами, которые умеют и любят работать руками, пройдет с 23 по 25 ноября.
"WorldSkills" - это международное движение, которое нацелено на повышение престижа рабочих профессий 

18 ноября 2016, 04:21
Стали известны имена лауреатов традиционной региональной акции «Благородство»

Стали известны имена лауреатов традиционной региональной акции «Благородство»

В этом году на участие в конкурсе было подано более трех сотен заявок. В финал вышли только 35. Это бескорыстные и самоотверженные  люди, отличившиеся какими-то героическими поступками, активной гражданской позицией или благотворительностью. Многие из них с риском для жизни спасали 

9 ноября 2016, 10:53
Журнал

Журнал "Собака. ру" определил самых известных людей Самары и Тольятти

В буквальном смысле с огоньком прошла церемония вручения премии "Топ-50. Самые известные люди Самары и Тольятти". Во время награждения лауреатов конкурса, который уже 5 лет проводится журналом "Смр. Собака.ру", в здании ресторана Hadson случился пожар. Персонал заведения и гости церемонии 

3 октября 2016, 06:16

"Первые лица"

Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов? 

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.  

Смотрите программу «Первые лица» на 

8 сентября 2016, 12:20
«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.
Как сообщают отечественные информагентства, существует большая вероятность того, что "Победа" будет отправлять воздушные суда в Турцию уже в 2017 году. По суждению 

7 июля 2016, 01:01
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в  Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел 

23 июня 2016, 11:30
Три самарские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы золото, серебро и бронзу

Три самарские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы золото, серебро и бронзу

В Оренбурге прошли соревнования Кубка Европы по дзюдо. Самарскую область представляли 8 спортсменов. Три медали в копилку региона завоевали девушки - Анастасия Павленко, Дарья Межецкая и Валентина Костенко.

Межецкая, выступавшая в весе 57 килограммов, уступила Наталье Голомидовой в поединке 
16 мая 2016, 10:58
В РФ в 2016 году может быть создан второй лоукостер

В РФ в 2016 году может быть создан второй лоукостер

В Федеральной антимонопольной службе предрекают, что до конца 2016-го в России начнет работу второй по счету лоукостер. Об этом представителям СМИ поведал замглавы службы Анатолий Голомолзин. По его информации, в соответствующей дорожной карте подразумевается создание второго бюджетного авиаперевозчика. Сложившееся на 
21 марта 2016, 03:50
К

К "Самаранефтегазу" претензий больше нет

В среду, 1 апреля, нефтяная компания "Роснефть" урегулировала все разногласия с акционерами "Юкоса". Как говорится в официальном сообщении холдинга, ОАО «НК «Роснефть» и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АНХК», заключили соглашение об урегулировании 
1 апреля 2015, 04:42
ОАО

ОАО "Самаранефтегаз" заработало свыше 40 млрд рублей

В среду, 4 февраля, ОАО "Самаранефтегаз" отчиталось о результатах работы за 2014 год. Как следует из официального сообщения компании, ей удалось заработать 40,68 млрд руб., что почти на 6,87 млрд руб. больше, чем в 2013-м. При этом выручка выросла со 

4 февраля 2015, 03:32
Генпрокуратура и МИД РФ поддержали «Самаранефтегаз» в судебном споре с Yukos

Генпрокуратура и МИД РФ поддержали «Самаранефтегаз» в судебном споре с Yukos

Компания «Самаранефтегаз» заявила о невозможности выплатить по решению суда США люксембургской компании Yukos Capital 186 миллионов долларов, сославшись на мнение Генеральной прокуратуры и МИД России. Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, сотрудникам самарского предприятия в случае исполнения 
2 октября 2014, 03:22
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