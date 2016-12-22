Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов?

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.

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