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Материалы по теме:

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
Жители ЕС и США замерзают в квартирах

Жители ЕС и США замерзают в квартирах

США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему хвалёное европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет «ТЕРРА - РЕН ТВ».

Аномальные холода в США и Европе показали, что менее 20% американцев могут позволить себе отапливать 

15 марта 2018, 07:00
Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле. Температура воздуха в следующем месяце ожидается без аномалий, станет теплее – средняя температура около семи градусов по Цельсию. А вот осадков прогнозируется больше нормы – волновые циклоны принесут дожди и, 
15 марта 2018, 02:41
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
14 марта 2018, 02:27
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

В Самарской области побит рекорд экстремально низкой температуры, зарегистрированный в поселке Безенчук 13 марта 1907 года. Тогда на улице, по данным синоптиков, было почти 27 градусов мороза. 111 лет спустя, 13 марта 2018 года, столбик термометра в Безенчуке опустился ниже 
13 марта 2018, 03:25
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

В Самарской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий: снег и сильный ветер. 

«На территории Самарской области с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января прогнозируется снег, слабая метель, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. 
30 января 2018, 03:19
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС вечером в воскресенье, 21 января, разослало жителям Самарской области предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.  Синоптики прогнозируют снегопады, местами метель.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 21 января до 19 часов 22 января в Самарской области облачно, 

22 января 2018, 09:52
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
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