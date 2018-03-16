В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта.
«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на дорогах», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
При этом ожидается плюсовая температура – до +1 °C. На севере региона будет прохладнее - до минус девяти градусов.
Однако затем на Среднюю Волгу снова начнет поступать холод и осадки должны прекратиться. В ночь на понедельник, 19 марта, синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 25 градусов.
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